Villa allagata da due giorni: «Nessuno interviene» 

Un perdita idrica, visibile anche in superficie, che va avanti da lunedì alle 13,30: così in poco tempo l’acqua ha invaso una villetta nel tratto finale di via Conversi, all’angolo con via dell’Abbazia. «Ci siamo ritrovati il giardino allagato», spiega Cristina De Santis, «e poco dopo l’acqua ha raggiunto il vano ascensore. Abbiamo segnalato subito quanto stava accadendo ad Abbanoa ma non si è visto nessuno». Per evitare conseguenze gravi ieri mattina sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco: con una pompa hanno aspirato una grossa quantità di acqua. Ma dopo un po’ hanno dovuto interrompere il lavoro perché chiamati per altre emergenze, segnalando nuovamente il pericolo e il disagio ad Abbanoa.

«Giustamente non potevano restare da noi per molto tempo», prosegue De Santis. «Abbiamo sollecitato gli uffici di Abbanoa e avvisato davvero tutti, compreso Comune e forze dell’ordine, chiedendo un intervento. Siamo preoccupati perché l’acqua sta scorrendo sotto la pavimentazione arrivando fino al vano ascensore. Insomma non ci sentiamo sicuri». Nella villetta sono in corso dei lavori sulla facciata. «La ditta sta utilizzando una pompa per cercare di evitare che si allaghi tutta l’abitazione al piano terra. Non sappiamo più cosa fare».

Dagli uffici di Abbanoa fanno sapere di aver avuto delle urgenze: l’ultima ieri a San Benedetto per una perdita in una condotta di grandi dimensioni e che probabilmente già nella notte tra ieri e oggi sarebbero intervenuti in via dei Conversi. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA