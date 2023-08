Villa Ada rischia la chiusura 

La residenza per anziani “Villa Ada” di Uta l’otto settembre potrebbe sospendere l’attività. Sarebbe il peggior epilogo di una serie di vicissitudini, che hanno visto contrapposte le due parti che gestiscono la struttura: la Fondazione Villa Ada e la cooperativa Medical Plus Italia.

La casa

Villa Ada nasce nel 2010, con una disponibilità di 60 posti letto e una lunga lista d’attesa. Un fiore all’occhiello per il paese, una bella e confortevole struttura dove tutto funziona fino al 2015, poi iniziano le difficoltà. compresa un’inchiesta della Procura chiusa due anni dopo con l’archiviazione.

Con il tempo i contrasti si fanno più marcati, e alcune controversie, come i mancati pagamenti degli stipendi, arrivano in tribunale e finiscono con il pignoramento di un conto della Fondazione. La disputa, e i conti bloccati, portano all’intervento della Regione che, il 13 luglio scorso dichiara il commissariamento della Fondazione, ancora oggi senza commissario.

La cooperativa

«La situazione si è fatta più dura in quest’ultimo anno, con la minaccia di sospensione dell’attività emanata a marzo, con termine ultimo l’8 settembre, per probabili disservizi. Ancora più grave è che dal 13 giugno la Fondazione non paga più gli alimenti degli ospiti, a cui stiamo provvedendo noi, nonostante la Fondazione continui a ricevere la retta degli anziani – spiega Eros Batzella, presidente della cooperativa Medical Plus – ogni mese dobbiamo affrontare mediamente la spesa di 3000 euro per beni di prima necessità, come alimenti e prodotti per la pulizia personale. Gli acquisti sono regolarmente fatturati, ma non ci vengono rimborsati». Batzella è uno dei 16 operatori della cooperativa che gestisce la residenza con gli attuali 16 anziani: «La situazione è ormai insostenibile – dice Batzella – Abbiamo informato più volte il sindaco, che dovrebbe intervenire per risolvere la questione, ma non abbiamo ricevuto risposta».

Su questo punto interviene il sindaco Giacomo Porcu: «Vista l’evidente delicatezza della vicenda, l’amministrazione comunale proseguirà le interlocuzioni, esclusivamente con le istituzioni competenti e nelle sedi opportune».

La Fondazione

Sul mancato pagamento degli alimenti replica il presidente della Fondazione, Rossano Pibia: «Da tempo chiediamo alla Medical Plus di darci una lista di ciò che occorre per il sostentamento degli ospiti, una semplice formalità per evitare gli sprechi eccessivi, riscontrati in alcuni mesi, e monitorare le spese che variano in base al numero di anziani presenti, ma non ci è mai stata fornita – e conclude – Noi paghiamo tutte le altre spese, ma vogliamo conoscere anche ciò che occorre per gli ospiti. È un nostro diritto, la cooperativa offre solo un servizio. La sospensione dell’attività potrebbe essere evitata anche domani, basta solo che ci venga spedita la mail con la richiesta della spesa che, se congrua, verrebbe subito accettata e il servizio tornerebbe alla normalità».

Tutto ciò si ripercuote sugli anziani ospiti che, con lo minaccia della chiusura, stanno già cercando altre soluzioni.

