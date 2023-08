Viky si è presa il mondo: ora sogna i Giochi del 2028 

Ai Mondiali di paracanoa di Duisburg, in Germania, l’Italia del dt Stefano Porcu si sta ben comportando e la Sardegna si è presa il proprio spicchio di gloria. Merito di Victoryia “Viky” Pistis Shablova che venerdì ha vinto l’oro nella specialità 200 metri classe VL1. L'atleta della Lega Navale Italiana, sezione di Cagliari, già campionessa italiana, poi europea a Montemor (Portogallo) e vincitrice in Coppa del Mondo in Ungheria, è salita sul gradino più alto del podio iridato. Una vittoria netta, in 1’10”952, per la gioia di Marco Frau, il suo tecnico, laureato in scienze motori,e che un anno fa l’ha portata dal nuoto alla sfida della canoa.

Bielorussa di nascita, Viky era solita venire in Sardegna da bambina. A 13 anni un terribile incidente in cui ha perso i genitori e l’uso delle gambe: l’Isola è stata la sua salvezza: A 13 anni si è trasferita a Cagliari dove ha studiato, laureandosi in Ingegneria Chimica. Ora sogna le paralimpiadi di Los Angeles 2028, quando la sua categoria sarà inserita nel programma. ( c.a.m. )

