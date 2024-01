Vigorsol rivive nel quadro donato alla comunità del Poggio 

Nel cuore di Poggio dei Pini, la comunità si stringe insieme come una grande famiglia, in seguito a una perdita che ha toccato profondamente tutti i residenti: Vigorsol, il cane simbolo della zona, che ha lasciato tutti poche settimane fa.

La sua morte ha scosso gli animi di coloro che lo conoscevano, ma grazie all'iniziativa dell'associazione di “arte Maestrale” e all'abilità del pittore Lorenzo Polese, l'amato amico a quattro zampe continuerà a vivere nel cuore dei poggini.

Vigorsol era un vero e proprio simbolo, con la sua dolcezza e il suo spirito allegro che contagiavano tutti coloro che lo incontravano lungo la strada. L'associazione ha deciso di onorarlo attraverso un'opera d'arte che lo ritrae in tutta la sua maestosità e vitalità.

L'opera è stata collocata all'interno del bar La Terrazza, un luogo che Vigorsol amava frequentare per rifocillarsi. «Un’emozione fortissima», commenta Gisa Piras, storica titolare del bar, «non era il nostro cane, ma dell’intero quartiere, ringraziamo la Cooperativa Poggio dei Pini per l’idea e l’artista per la splendida opera». (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA