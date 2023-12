Vigneti eroici, tesoro da custodire 

La grande bellezza dei “vigneti eroici di Meana Sardo” è la nuova perla inserita nel Registro nazionale Paesaggi rurali storici istituito dal Ministero per tutelare e valorizzare i paesaggi rurali, insieme alle tradizioni agricole e al patrimonio agroalimentare. Un riconoscimento prestigioso che certifica ancora una volta la particolarità dei paesaggi dell’interno dell’Isola, la bellezza e l’importanza dal punto di vista ambientale, storico ed economico. Un club esclusivo in cui per entrare servono requisiti molto stringenti di cui oggi si parla in un convegno a Meana Sardo.

La particolarità

«Nel caso di Meana uno dei tre paesaggi rurali sardi che hanno superato il vaglio ministeriale - spiega Sandro Dettori dell’Università di Sassari, coordinatore della ricerca che ha portato al riconoscimento - si è appurato che il 66 per cento dell’area candidata risulta invariato e che il sistema viticolo, “eroico” perché localizzato a oltre 500 metri, insiste nelle stesse aeree occupate nella seconda metà dell’Ottocento. Il Ministero richiede che la conservazione del locale paesaggio includa il mantenimento della forma di allevamento ad alberello, al più palificato, e dei tradizionali vitigni quali Bovale (o Muristellu), Cannonau e Monica, tutti presenti nell’uvaggio Mandrolisai».

Importanza economica

Un settore in forte ripresa quello vitivinicolo a Meana che sta attirando nuovi investimenti e sfornando produzioni di altissima qualità come in tutta l’area della doc Mandrolisai, con vini che si affermano sempre più nei concorsi enologici nazionali ed internazionali. «È un riconoscimento importantissimo per Meana e penso per tutto il territorio, in quanto evidenzia la bellezza del paesaggio e la nostra capacità di saperlo preservare, ma anche un premio per tutti i vignaioli del nostro Comune, che in tutti questi anni hanno sviluppato quelle pratiche agricole e trasmesso le conoscenze tradizionali grazie alle quali siamo riusciti a modellare le colline, salvaguardare e custodire un ambiente cosi bello e unico - afferma Marco Demuru, ex sindaco che ha avviato l’iter per l’iscrizione nel registro del paesaggio -. Il progetto di valorizzazione dei nostri vigneti nasce da un’idea molto più ampia, che ambisce a promuovere tutte le nostre produzioni agroalimentari».

Esperti a confronto

Per discutere delle nuove prospettive che si potranno aprire grazie all’iscrizione al registro dei paesaggi rurali, il Comune e un comitato di operatori organizzano per oggi alle ore 9.30 il convegno “I vigneti eroici di Meana Sardo: caratteristiche, significato, opportunità”, giornata di approfondimento e discussione con studiosi ed esperti.

«Sono orgoglioso di rappresentare la cittadinanza in questa fase per l’importanza del riconoscimento e per quelli che sono venuti prima di noi e hanno lavorato in questi territori, i nostri padri: sono loro i veri eroi che hanno tramandato questo. L’iscrizione nel registro ci rende fieri e ci carica della grande responsabilità di preservare il territorio che ci è stato tramandato - dice Salvatore Marras, sindaco di Meana Sardo - per riuscirci dobbiamo sfruttare questo riconoscimento anche dal punto di vista economico, gli incentivi che può dare, in modo che diventi un volano di sviluppo per la viticoltura e tutta la filiera agroalimentare, per il turismo e la tutela dell’ambiente, dando opportunità di lavoro e consentendo agli operatori un’adeguata prospettiva di guadagno».

