Vigneti e oliveti gioielli storici 

I sistemi agro-silvo-pastorali del Marghine-Goceano con gli oliveti terrazzati e i pascoli arborati dei territori di Bolotana, Illorai e Lei, e i vigneti eroici di Meana Sardo, da giovedì fanno parte del Registro nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. Istituito al ministero dell’Agricoltura, ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il paesaggio rurale, le tradizioni agricole e il patrimonio agroalimentare. Un riconoscimento importante per i due territori che vedono premiati gli sforzi delle amministrazioni per l’inserimento nel registro e soprattutto il lavoro secolare di generazioni che hanno modellato, curato e custodito il paesaggio tramandandolo intatto fino a oggi.

Nuovi progetti

Soddisfatto il sindaco di Bolotana Francesco Manconi: «Riconoscimento fondamentale, si tratta di paesaggi storici preziosi che vogliamo conservare intatti e cerchiamo di valorizzare con nuovi progetti insieme ai comuni di Illorai e Lei. Abbiamo una sentieristica ben strutturata che li attraversa e tante bellezze naturali. Il turismo ambientale e culturale è uno dei nostri obiettivi, anche per la creazione di posti di lavoro e il contrasto allo spopolamento». Dice Sergio Sulas, del cda della cooperativa olearia Sardegna centrale: «Sicuramente è un’ottima cosa che deve aprire la strada a nuovi progetti. Il nostro è un territorio vocato storicamente alla olivocultura, le produzioni collinari sono molto differenti da quelle intensive perché il territorio incide in modo determinante e al nostro si associano produzioni di alta qualità».

Lungo iter

Grande soddisfazione anche a Meana Sardo che vede valorizzata la viticoltura eroica e il paesaggio. «Un iter molto lungo e complesso, partito con il dossier per la candidatura, realizzato con la preziosa collaborazione della facoltà di Agraria dell’università di Sassari - ricorda Marco Demuru, ex sindaco che ha avviato la procedura per entrare nel registro - è un traguardo che riconosce l’importanza, la bellezza è l’unicità del nostro paesaggio». Dice il sindaco attuale Salvatore Marras: «Siamo molto contenti, non è solo l’occasione di fregiarsi di un titolo, ma un riconoscimento che dà agli operatori la possibilità di usufruire di nuovi incentivi ed aiuti. Il paesaggio ci è stato tramandato dai nostri avi ed è nostra intenzione continuare a tutelarlo».

