Vigne minacciate dalle pale eoliche 

Nurri. «Ho scoperto che uno dei cantieri dell’impianto eolico sarà nel mio terreno. Roba da pazzi. Nessuno mi ha contattato, non ho ricevuto nessuna richiesta di esproprio temporaneo. Niente di niente». Gianfranco Manca allarga le braccia sconsolato mentre guarda le sue vigne nelle colline di Perda Coddura: «Il lavoro di una vita rischia di essere vanificato dai nuovi impianti eolici nelle campagne di Nurri». A poca distanza dalla sua azienda vitivinicola “Panevino” verrà installata una torre eolica di 200 metri. «Ma in questa zona ce ne saranno almeno dieci», dice il viticoltore 59enne che da qualche anno vende i suoi vini in tutto il mondo.

Due impianti

In quest’angolo del Sarcidano è prevista la realizzazione di due parchi eolici (Nurri 1 e Monte Argentu). Qualche mese fa sono stati eseguiti alcuni carotaggi a poca distanza dalle vigne di Gianfranco Manca. I due progetti sono ancora nella cosiddetta fase istruttoria in seguito alle osservazioni presentate dal Comitato Sarcidano Difesa Territoriale. «Non conosco i dettagli tecnici – afferma l’agricoltore – ma so che hanno avuto tutte le autorizzazioni. Sono molto preoccupato. Ho tantissimi clienti italiani e stranieri. Quando vengono a trovarmi in azienda restano affascinati dalla bellezza del paesaggio. Chiaramente quando ci saranno tutte le pale eoliche questa zona diventerà un’area industriale».

L’azienda

«In questi terreni c’è la storia della mia famiglia – continua Gianfranco Manca – negli ultimi vent’anni abbiamo fatto grandi investimenti». L’agricoltore precisa che a Perda Coddura «si producono vini naturali». Ogni anno dalle cantine escono ventimila bottiglie: «Vendiamo in tutto il mondo: Stati Uniti, Australia, Nord Europa. Abbiamo nuovi progetti, ma sono chiaramente incompatibili con la presenza delle pale eoliche. Io con i miei prodotti racconto il territorio, la natura, il paesaggio, le persone che ci vivono, non certo di vini che nascono in un contesto industriale con le vigne circondate da decine di pale eoliche».

La nuova vigna

A poca distanza dalla cantina, una ruspa lavora da qualche giorno nei terreni destinati alla nuova vigna: «Era un intervento programmato da tempo, ma alla luce di questi progetti sarà circondata dalle torri eoliche. Già immagino i problemi legati ai cantieri, al trasporto delle pale gigantesche, alle strade che saranno distrutte per consentire il passaggio di questi mostri. Sarà un disastro. Grazie al Comitato Sarcidano Difesa Territoriale siamo riusciti a presentare le osservazioni, ma non sono per niente ottimista. Siamo davanti a una grande invasione, qualcosa di impensabile». Da Perda Coddura si intravedono anche le pale di un impianto realizzato tanti anni fa nella zona di Guzzini.

I finanziamenti

«Abbiamo presentato dei progetti che sono stati finanziati anche dall’Unione Europea – ricorda Manca – ma purtroppo siamo di fronte a un grande paradosso: da un lato si sostengono le iniziative degli agricoltori, ma allo stesso tempo viene autorizzata la costruzione di questi grandi impianti eolici incompatibili con il paesaggio e con l’economia legata all’agricoltura e al turismo. Stiamo completando i lavori nella struttura che ospiterà la nuova cantina, ma tutti gli sforzi rischiano di essere inutili. Non mi resta che pregare. Questa situazione non mi fa dormire. Rischio di perdere tutto. Mi chiedo: chi pagherà tutti i danni alle realtà produttive che saranno penalizzate dalla speculazione energetica?».

