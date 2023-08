Vigne a portata dei visitatori 

Le vie del vino uniscono e, attraverso l’enoturismo, prende piede una nuova formula per scoprire le zone interne che si sta rivelando vincente. Da Mamoiada fino al Mandrolisai e non solo, diverse sono le aziende che sposano il modello. Nella patria dei Mamuthones e del Cannonau, la formula di successo va avanti da diversi anni. Qui, le sigle Destinazione Barbagia, Mamoià e Vignaioli in Mamoiada, fanno vivere un’esperienza unica al turista.

I produttori

«Portiamo avanti l’idea già dalla fase pre pandemica - racconta Michele Mureddu di Destinazione Barbagia - inglobiamo 8 sigle a cui veicoliamo i visitatori, attraverso appositi pacchetti turistici. Tutti restano incantati dalle visite a stretto contatto con i vignaioli, dai loro racconti e dal prodotto». In campo spiccano cantina Puggioni, Montisci, Pub Agricolo, Canneddu, Bonamici, Muzanu e Cantina Gungui. Non manca anche Orgosolo con le sue cantine. Prosegue Mureddu: «Non ci focalizziamo solo sul vino ma su tutto ciò che ruota attorno ad esso. Chi viene in vigna, sta a contatto con i produttori che fanno sentire tutti come a casa». Soddisfatto anche Luca Gungui, dell’associazione Vignaioli in Mamoiada: «La nostra è un’azione sinergica e siamo fieri di ciò che si sta mettendo in campo. Dal 2016 porto avanti l’enoturismo nella mia azienda a Sas De Melas. La crescita è notevole».

Nel Mandrolisai

Anche nel Mandrolisai l’idea riscuote interesse. Lo sa bene Antonella Pisu, de “La dolce vigna” ad Atzara, protagonista anche nella cosmesi, con il lancio di una linea di prodotti ricavati dalla vite. «Nasciamo come modello di esperienze e le offriamo tutto l’anno - spiega Pisu, specializzata in microbiologia ed enologia -. La formazione e lo studio sono importantissimi. Nel 2017, supportata dai consigli di mio parte, ho impiantato il primo vigneto, che oggi è il fulcro di una serie di iniziative». Nelle degustazioni non manca l’abbinamento con salumi e formaggi, scoprendo palmo a palmo i filari. Novità assoluta, anche le lezioni di yoga al tramonto. In campo anche i compaesani di Fradiles e Famiglia Demelas. Nella vicina Sorgono si muovono primi passi di eccellenza, non da meno Ortueri e il circondario, uniti da una nuova sfida di promozione.

Importante la regia della Rete enoturistica sarda: nata nel 2020 vede 42 produttori di ogni angolo dell’Isola, coesi nel sodalizio. «Rappresentiamo un’intera regione - dice il presidente Gigi Cau - dal Bovale, passando per il Carignano, Mandrolisai e altre eccellenze. Gli associati lanciano diversi eventi rilievo, come il Lollore Blues che si svolgerà il 13 agosto a Ortueri. Abbiniamo la musica nei vigneti al buon vino e al cibo. Con queste iniziative miriamo a potenziare la rete».

