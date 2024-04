Vigna distrutta nella notte 

Duemilacinquecento piantine di vite distrutte, spezzate senza appello per impedire che il vigneto di Is Piscinnas, a Nuraxi Figus, possa produrre ancora. Per completare lo sfegio anche i cavi che sostenevano l’impianto sono stati tagliati, uno per uno con precisione certosina.

Il danno

È la scena desolante che si è ritrovato davanti Italo Peterle, 65 anni, imprenditore enoturistico di Nuraxi, titolare dell’azienda agricola Villa Nuragica Sardegna. «Domenica mattina, quando mi sono recato al vigneto, ho trovato questa devastazione - dice mostrando i filari distrutti - non ho idea di chi possa essere stato, di sicuro è un gesto dettato dall’invidia, non mi so dare altre spiegazioni. Ho altri vigneti, quindi la produzione del nostro vino continuerà ma ovviamente la mancanza di 2.500 piante inciderà. Il danno è di diverse migliaia di euro. Il tema per me è un altro: puntare su certe iniziative può creare invidia, ma sono convinto che i farabutti sono in netta minoranza rispetto alle persone per bene. Questo gesto non mi farà gettare la spugna: è un motivo in più per continuare».

La denuncia

Italo Peterle, dopo aver scoperto il danno, ha avvisato sporto denuncia presso i carabinieri di Gonnesa. «L’operazione deve aver richiesto qualche ora - dice - dalle orme che ho trovato mi sono fatto l’idea che sia stata una sola persona ad agire». Molto probabilmente la distruzione del vigneto è avvenuta di notte e con tutta calma visto che il terreno si trova fuori dal centro abitato, in zona Carbosulcis. «L’aspetto che mi colpisce di più, oltre al danno economico, è che si sono scagliati contro un’iniziativa nata per la promozione e lo sviluppo del territorio, danneggiando natura e ambiente - dice – dopo la grande crisi dell’industria, 10 anni fa ho chiuso la mia azienda che operava a Portovesme e ho deciso di puntare sull’enoturismo: ho una struttura con 30 posti letto e diversi vigneti, impiantati con piede franco. Il vino che produco viene offerto in calice ai turisti. Questo è il settore su cui ho puntato, in programma ho un albergo diffuso con altri 20 posti letto». Un’iniziativa alternativa in un territorio in crisi, una scommessa che in dieci anni ha dato tante soddisfazioni a Italo Peterle. Questo danno è un fulmine a ciel sereno. «Ma non mi fermerò - afferma - con accoglienza e agricoltura di eccellenza nei miei terreni».

