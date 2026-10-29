Vigilia palpitante per 63 a Berchidda 

I primi motori, quelli delle vetture di serie utilizzate per la ricognizione sul percorso, si accendono già oggi ma il venerdì del Rally Nuraghi e Vermentino è tradizionalmente dedicato alle verifiche tecnico-sportive e alla consegna dei road book, cominciata già ieri a Berchidda, cuore pulsante della 23ª edizione della corsa di Rassinaby Racing.

Il percorso

Pur nella certezza che sarà comunque all’altezza della titolazione tricolore, c’è curiosità per il rinnovato percorso di gara, 433,08 km totali tra Gallura e Monte Acuto, dei quali 90,07 cronometrati, suddivisi in 10 prove speciali. Il palcoscenico sul quale si esibiscono alcuni dei concorrenti del Campionato Italiano Rally Terra (quinta delle sei tappe) e quelli del campionato sardo, non è molto diverso da quello che per anni è stato calcato dagli attori del Mondiale Wrc. Dalle 7.30 di domani, sui 2,58 km della “Berchidda” le prove libere e la Qualifying Stage (dalle 9.15) degli equipaggi del Tricolore; quindi lo Shakedown (alle 10.15). Dopo la partenza cerimoniale (alle 14 in Piazza del Popolo, a Berchidda) doppia ripetizione per la “Monti di Ala” (la più lunga, 10,81 km) e la “Monte Olia”, di 7,48. Domenica altra doppietta con la “Monte Lerno” e la “Filigosu” da ripetere tre volte ciascuna. Arrivo finale e premiazioni dalle 15.05 a Berchidda. Oggi verifiche tecniche e sportive per i 53 equipaggi del 23° Nuraghi e Vermentino, più i 10 del Rally Historicu.

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