VaiOnline
Il programma.
15 dicembre 2025 alle 00:40

Vigilia, in Cattedrale la messa di Baturi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Concerti di musica sacra con i cori polifonici che eseguiranno brani natalizi classici e moderni. Quindi esibizioni nelle chiese storiche e i concerti curati dalle associazioni legate ai quartieri. E poi le messe, naturalmente. È vario e ricco il programma religioso che accompagna l’avvicinamento al Natale in città.

Il clou è la Vigilia di Natale: a mezzanotte, come di consueto, in Cattedrale la santa messa della notte celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Ma in Cattedrale il programma comincia già domani: tutti i giorni fino al giorno della Vigilia, alle 18.30, le preghiere della Novena di Natale in canto gregoriano. Una tradizione per preparare spiritualmente i fedeli alla nascita di Gesù, contemplando il mistero dell'Incarnazione attraverso preghiere e testi specifici. Il giorno di Natale la messa solenne è in programma alle 10.30.

All’Oratorio del Santissimo Crocifisso in piazza San Giacomo, invece, sono in programma cinque concerti per raccogliere fondi da destinare alle mense dei poveri della diocesi di Cagliari. dopo l’esordio di sabato, nuovo appuntamento domani alle 20.30. Il 21 dicembre, il concerto all’Auditorium, il finale, il 5 gennaio, con i giovani cantori del Conservatorio. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 