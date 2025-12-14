Vigilia, in Cattedrale la messa di Baturi 

Concerti di musica sacra con i cori polifonici che eseguiranno brani natalizi classici e moderni. Quindi esibizioni nelle chiese storiche e i concerti curati dalle associazioni legate ai quartieri. E poi le messe, naturalmente. È vario e ricco il programma religioso che accompagna l’avvicinamento al Natale in città.

Il clou è la Vigilia di Natale: a mezzanotte, come di consueto, in Cattedrale la santa messa della notte celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi. Ma in Cattedrale il programma comincia già domani: tutti i giorni fino al giorno della Vigilia, alle 18.30, le preghiere della Novena di Natale in canto gregoriano. Una tradizione per preparare spiritualmente i fedeli alla nascita di Gesù, contemplando il mistero dell'Incarnazione attraverso preghiere e testi specifici. Il giorno di Natale la messa solenne è in programma alle 10.30.

All’Oratorio del Santissimo Crocifisso in piazza San Giacomo, invece, sono in programma cinque concerti per raccogliere fondi da destinare alle mense dei poveri della diocesi di Cagliari. dopo l’esordio di sabato, nuovo appuntamento domani alle 20.30. Il 21 dicembre, il concerto all’Auditorium, il finale, il 5 gennaio, con i giovani cantori del Conservatorio. ( ma. mad. )

