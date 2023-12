Vigilia con polemiche per l’ultimo Consiglio comunale dell’anno 

Ultima seduta dell’anno questa mattina per il Consiglio comunale di Sant’Antioco. Tra i vari punti all’ordine del giorno figurano due mozioni presentate dall’opposizione «per ricavare un quadro riassuntivo dei lavori eseguiti, ma soprattutto di quelli disattesi - precisa Mattia Uccheddu del gruppo Ester Fadda Sindaca - poniamo il focus su criticità sulle quali versa la nostra cittadina: l'edilizia popolare in condizioni critiche, con grave offesa per la sicurezza e la dignità delle persone che vi abitano». Un lungo elenco di punti disattesi dalla maggioranza, a parere dell’opposizione come ad esempio «il sistema regolamentare delle attività economiche in area pubblica, con specifico riferimento ai dehor, nessun percorso è stato portato a compimento in particolare se riferito alle maxi deroghe paesistiche promesse dalla maggioranza che nulla ha fatto nemmeno per indennizzi, sgravi sui tributi e aiuti promessi alle attività economiche che hanno sopportato disag». L’altra mozione invece ha come oggetto le criticità sulla viabilità «che vuole stimolare la maggioranza ad un tavolo di commissione per risolvere problemi che si protraggono da tempo». Le risposte di Sindaco e Giunta, oggi alle 11.

RIPRODUZIONE RISERVATA