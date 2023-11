Vigili, vicecomandante nei guai 

È entrato nell’aula del Tribunale da testimone, chiamato dalla pubblica accusa a raccontare fatti sul suo ex comandante. Verrà indagato, costretto a nominarsi un difensore e con gli atti trasmessi in Procura per la valutazione di un reato in concorso con l’ex numero uno della Polizia locale di Portoscuso, Santino Rivano. Il vicecomandante dei vigili, Sandro Tatti, rischia ora di essere coinvolto nel procedimento penale che già vede a processo quattordici imputati.

Il colpo di scena

Tatti era stato convocato per ieri mattina nell’aula della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari dal pubblico ministero Enrico Lussu, chiamato a confermare il contenuto delle dichiarazioni fatte in indagine e il significato di alcune intercettazioni. Dopo quasi due ore di testimonianza, riferendo proprio su un’intercettazione, ha ammesso di essersi trovato nell’auto con Rivano, alla guida, e di essere andato ad accompagnare il figlio del comandante al lavoro. Un uso, dunque, non legittimo dell’auto di servizio per il quale lo stesso comandante è imputato di peculato. A questo punto il presidente del collegio, il giudice Simone Nespoli, ha interrotto l’interrogatorio e fatto presente al testimone che da quel momento avrebbe avuto necessità di un difensore. Da quel momento in poi, come è suo diritto, Sandro Tatti si è avvalso della facoltà di non rispondere e tutte le dichiarazioni già verbalizzate nelle quasi due ore precedenti sono diventate inutilizzabili per il processo. Già nelle prossime ore, acquisito il verbale d’udienza, il pm Lussu procederà all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex testimone.

L’inchiesta

L'indagine dei carabinieri, nata da alcune lettere anonime, era durata anni e, alla fine, si era chiusa con il rinvio a giudizio di quattordici persone per reati che vanno, a vario titolo, dal peculato, all'induzione indebita a dare o promettere utilità, falso, truffa, turbativa d'asta, abuso d'ufficio e soppressione e distruzione di atti. La Procura contesta una lunga serie di comportamenti all'ex capo dei vigili Rivano, difeso dall’avvocato Pier Luigi Concas. Per il pm Lussu l’ex comandante dei vigili avrebbe avrebbe costretto vari commercianti a consegnargli merce senza pagarla, ma avrebbe anche intascato - con la complicità di un benzinaio - 5 mila euro alterando la contabilità dei mezzi di servizio. Gran parte delle imputazioni minori sono già prescritte.

Il processo

A processo, oltre a Santino Rivano, figurano Enrico Barisone di Capoterra, Mario Marongiu di Portoscuso, Sergio Duville di Serramanna, Giorgio Fenu, Giuseppe Cremone e Mario di Portoscuso, Efisio Steri di San Giovanni Suergiu, Massimiliano Raspa di Carbonia, Lino Manai di Giba, Mauro Biggio di Portoscuso e Silvano Medda di Iglesias. L’udienza è poi stata rinviata al 27 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA