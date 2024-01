Vigili urbani, via al bando  per la sede 

Il Comune di Nuoro cerca imprese per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’ex scuola civica in località Gruches che sarà la nuova sede della polizia locale. La procedura è negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per lavori di importo pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a un milione di euro. Gli interventi da eseguire, in 120 giorni, sono impermeabilizzazione della copertura, realizzazione di parcheggi, adeguamento delle vie di esodo esterne e uscite di sicurezza, tinteggiatura dei solai che presentano danni a causa dell’umidità, riparazioni crepe interne, adeguamento del bagno, riorganizzazione degli spazi interni, sostituzione della porta della palestra. E poi adeguamento degli impianti dati e elettrici, oltre all’installazione di telecamere, impianti anti intrusione e quattro prese destinate a colonnine di ricarica per auto elettriche.

La scadenza per la presentazione delle candidature, mediante la piattaforma telematica di negoziazione Sardegna Cat, è il 31 gennaio alle ore 10. Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, l’amministrazione provvederà all’avvio della procedura negoziata per affidare i lavori. Per farlo invierà una richiesta di offerta agli operatori selezionati. (g. pit.)

