Sanluri.
18 settembre 2025

Vigili urbani, una donna al comando 

Daniela Mocci è la nuova guida della Municipale di Sanluri. Il decreto di nomina a tempo determinato del sindaco, Alberto Urpi, dopo il pensionamento del comandante Roberto Gallus, rientra nel processo più ampio di organizzazione del personale e degli uffici comunali, in base al quale l’incarico poteva essere assegnato a personale interno al corpo di Polizia locale. «Un incarico di maggiore responsabilità- dice la neo comandante - che ho accettato volentieri. Ringrazio l’ amministrazione per la fiducia».

L’assessore al Personale, Fabrizio Collu, riferisce: «Stiamo lavorando al rafforzamento della dotazione organica generale e abbiamo avviato un percorso che gradualmente sta integrando numericamente il personale in ogni settore del Comune. Attualmente sono 4 i dipendenti che a breve andranno in pensione, si aggiungono tante richieste di mobilità per lavorare in Regione e in Provincia». (s. r.)

