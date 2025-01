Vigili urbani, uffici chiusi oggi e domani 

Niente linea internet né telefonica per due giorni di fila. E così nelle giornate di oggi e domani gli uffici del comando di polizia locale in via Giuseppe Zuddas non potranno ricevere il pubblico per dare informazioni o verificare eventuali reclami.

Lo ha comunicato ieri il comando stesso, con un avviso pubblicato sul portale del Comune, in cui è spiegato che la chiusura è dovuta alla necessità di effettuare lavori urgenti alle apparecchiature informatiche. Uno stop necessario dunque, per aggiornare i sistemi e la rete di computer.

I cittadini, in caso di urgenza, potranno comunque rivolgersi ai vigili urbani al telefono, chiamando il cellulare di servizio, che risponde al numero 329 6508055.

Ovviamente il resto dell’attività, soprattutto quella di controllo del rispetto del codice della strada, proseguirà come sempre senza subire alcuna variazione.

