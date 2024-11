Vigili urbani senza arma: prima sentenza 

Non erano stati giudicati idonei a portare con sé l’arma dopo le prove di tiro cui si erano sottoposti al poligono di Elmas e per questo avevano avuto un cambio di mansione: dalla strada agli uffici del Comando in viale Colombo. Però cinque agenti della Polizia locale avevano impugnato la decisione del Comune attraverso un ricorso al Tar. Ieri lo stesso Tribunale amministrativo regionale ha emesso la prima ordinanza che riguarda il ricorso di uno di loro. I giudici non hanno concesso la sospensiva e, per ora, resta valido il cambio di mansione che era stato deciso dal Comune.

È stata presa questa decisione perché, si legge nell’ordinanza, nonostante la revoca della qualifica di agente della pubblica sicurezza «in quanto non ha conseguito il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla sezione di tiro a segno nazionale di Cagliari presso cui ha effettuato il corso» nel 2014, l’agente «da un lato è rimasto incardinato nel Corpo della Polizia municipale e continua a percepire l’indennità di vigilanza propria di tutto il personale del Corpo e dall’altro non pare allo stato attuale poter pretendere, a seguito della sua attuale inidoneità al maneggio delle armi, di percepire l’indennità correlata al concreto esercizio delle funzioni di polizia armata. Quell’indennità è pari a circa 20/30 euro mensili). Per questo motivo, «il Tribunale amministrativo,respinge l’istanza cautelare».

Si attendono adesso le ordinanze per gli altri quattro agenti che però verosimilmente avranno lo stesso esito.

