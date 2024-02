«Vigili, siate più attenti e pazienti» 

«Proseguiamo nel far crescere la struttura del Comune per rispondere alle esigenze della comunità». Con un post su Facebook, il sindaco di Serramanna Gabriele Littera dà il benvenuto al nuovo agente di polizia locale, che insieme ai colleghi avrà il compito di potenziare i controlli sul territorio. L’annuncio, però, riporta alla luce un tema molto sentito dalla comunità: la mancanza di parcheggi soprattutto nelle due strade principali che ospitano diverse attività commerciali.

La preghiera

Da qui l’appello di alcuni negozianti ad avere un po’ di clemenza. Tra questi Alessandra Lasio, 42 anni, titolare del negozio Secrets, in via Roma: «Spero si trovi un compromesso affinché le attività in centro possano lavorare senza troppi problemi, vista l'assenza di parcheggi. Abbiamo assistito a troppa poca tolleranza verso chi necessita di una sosta breve e urgente e non ha la possibilità di spostarsi a piedi o non trova parcheggio nei pochi posti disponibili, perché occupati per ore intere a dispetto dei 30 minuti del disco orario – dice la donna –. Ho assistito personalmente alla multa fatta a una signora di una certa età, entrata in un’agenzia funebre per pagare il funerale del marito avvenuto il giorno prima. Nessuna compassione per la povera vedova».

Il problema dei parcheggi che mancano fa il paio con quello dell’assenza di controlli che lascia spazio alla sosta selvaggia soprattutto a ridosso degli incroci e nelle strade principali. A farne le spese sono soprattutto i residenti, con difficoltà ad uscire da cancelli, dai garage e, in generale, dai passi carrabili. «I disabili, gli anziani, le mamme o i papà con passeggini, spesso devono transitare in mezzo alla carreggiata, con il rischio di essere investiti, perché le macchine sono parcheggiate sul marciapiede, attaccate al muro – denuncia Sara Pireddu, 43 anni, costretta a spostarsi su una sedie a rotelle –. Per non parlare di chi occupa i parcheggi disabili senza averne diritto, con totale menefreghismo».

«Niente sanzioni»

La mancanza di controllo e delle sanzioni è un incentivo per chi non osserva le regole e sa di restare impunito. «La paura della sanzione è il modo più semplice che conosciamo per disincentivare il non rispetto del codice della strada. Di conseguenza quando questo controllo manca, il cittadino sente di poterne approfittare. Come dice il proverbio “Quando il gatto non c’è i topi ballano” – continua Sara –. Mai visto un vigile urbano fare una multa in questi casi, tanto meno un carro attrezzi rimuovere le auto».

