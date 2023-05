Vigili, “rimprovero” al Comune 

Manca il comandante della Polizia localem non si effettua la rotazione dei coordinatori e l’Anac (l’ente anticorruzione) sanziona il Comune di Iglesias. Una prima raccomandazione dove s’invitava il Comune a procedere con l’adeguamento atto ad escludere potenziali casi di corruzione, era stata inoltrata dallo stesso organo lo scorso ottobre, ma il mancato allineamento ha prodotto una documento dell’ente datato 3 maggio, che spiega: «La raccomandazione non è stata ad oggi rispettata - si legge nella delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - atteso il persistere, allo stato delle criticità relative alla programmazione ed attuazione da parte del Comune d’Iglesias, della misura della rotazione ordinaria del personale, con particolare riguardo all’organizzazione del Corpo di Polizia locale, si delibera di adottare un atto di constatazione del mancato adeguamento, con particolare riferimento alle criticità rappresentate».

L’ultimatum

Pertanto una vero e proprio “rimprovero” ed un ultimatum al Comune affinché individui la figura di un comandante o proceda con le figure a disposizione, nella rotazione dei coordinatori. In passato l’amministrazione comunale aveva identificato due coordinatori che ricoprivano a rotazione il ruolo, ma una volta arrivata la segnalazione da parte dell’Anac, si era provveduto alla rimozione delle figure.

Le soluzioni

La possibile soluzione da adottare consisteva nell’individuare una nuova figura appartenente al Corpo, disponibile ad assumere il ruolo, ma nessuno pare abbia dato il proprio benestare e così si è optato con la nomina dei Rup per ogni settore, ovvero dei “responsabili unici di procedimento”. Un sistema quest’ultimo, adottato a tre mesi e mezzo dal rinnovo del Consiglio comunale, un lasso di tempo quindi che non permetterebbe di vagliare due possibili soluzioni volte alla regolarizzazione; quella del concorso pubblico per l’individuazione della figura di un comandante (mancante da 13 anni), oppure il ricorso ad un incarico di collaborazione esterno per il reperimento del ruolo stesso emesso dal primo cittadino. Un ruolo che pertanto decadrebbe all’indomani dello scioglimento dell’amministrazione comunale. Spetterà quindi alla prossima amministrazione valutare le vie percorribili per rispettare le direttive raccomandate dall’Anac.