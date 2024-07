Vigili no vax fanno causa al Comune 

Il fondo per i contenziosi del Comune di Selargius lievita. Stavolta non per far fronte alle richieste di risarcimento danni dei cittadini che inciampano in quei marciapiedi diventati percorsi ad ostacoli, o degli automobilisti di passaggio a seguito di sinistri causati da buche e dislivelli nelle strade. A chiamare in causa il Municipio - fra gli altri - ci sono nove dipendenti comunali che hanno presentato altrettanti ricorsi in tribunale contro l’amministrazione di piazza Cellarium.

Pioggia di ricorsi

La richiesta di ulteriori risorse è arrivata dal settore Affari generali, inserita nell’ultima variazione di bilancio votata in Consiglio comunale: 50mila euro in più, per «far fronte ai contenziosi già instaurati o che perverranno nell’arco del 2024», viene spiegato nella relazione. Numeri contenuti nel documento stilato dall’ufficio dell’Area 5 ed esposti dall’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu durante la riunione in sala consiliare, dove si parla di 9 ricorsi presentati in tribunale - nello specifico alla sezione Lavoro - da altrettanti dipendenti comunali.

Cause di lavoro

Nella relazione - letta in Consiglio - si entra più nel dettaglio: 2 ricorsi riguardano la Polizia locale, con due vigili che chiedono l’annullamento della sospensione dal servizio - con conseguente interruzione dello stipendio - per mancata vaccinazione da Covid nel periodo di pandemia. Altri sette dipendenti, invece, hanno citato in giudizio il Comune perché - da commissari interni all’ente nei concorsi svolti lo scorso anno - non hanno percepito i compensi che invece - sostengono - spetterebbero anche a loro esattamente come quelli versati ai componenti esterni chiamati a giudicare i candidati. Dettaglio che nella delibera di Giunta, dove risulta la nomina dei commissari, non viene specificato. «Gli uffici hanno fornito un parere diverso rispetto all’interpretazione dei dipendenti, per questo stiamo provvedendo alla nomina di un legale per tutelarci nelle sedi opportune», si limita a dire l’assessore Porqueddu, che aggiunge: «Sarà il giudice del lavoro a decidere chi ha ragione».

L’opposizione

Dubbiosa la minoranza. «Sarebbe stato più logico trattare per una conciliazione, in modo da risolvere tutto bonariamente ed evitare l’ennesimo contenzioso che rischia di ricadere sulle tasche dei cittadini», il commento del consigliere Mario Tuveri.

Nella lista dei nuovi contenziosi ci sono anche tre ricorsi al Tar: uno per una pratica urbanistica bocciata, un altro contro il diniego per la realizzazione di una media struttura di vendita in via Gallus, un altro ancora contro lo stop dell’Urbanista a una nuova antenna telefonica in via San Martino. Altri due ricorsi si concentrano su altrettanti casi legati ai Servizi sociali. Nella variazione di bilancio votata in Consiglio ci sono poi 8mila euro - risorse dell’avanzo libero - per la copertura di debiti per sentenze che annullano alcune sanzioni scattate con l’autovelox della 131 dir.

RIPRODUZIONE RISERVATA