Vigili, missione contro gli incivili 

Linea dura contro gli incivili. L'amministrazione comunale di Decimomannu ha creato un nucleo di vigili dedicato alla vigilanza ambientale. Scelta che ha prodotto i primi risultati: sono state denunciate quattro persone, che dovranno rispondere penalmente di abbandono di scarti provenienti da attività di demolizione di parti di veicoli e di altro materiale vario.

La scelta strategica dell’amministrazione guidata dalla sindaca Monica Cadeddu ha portato all’acquisto di nuovi strumenti tecnologici in dotazione ai vigili. Sono in fase di acquisizione telecamere occultabili e un drone che verrà utilizzato sia per le attività di controllo (nella speranza di incastrare chi abbandona scarti di edilizia, vecchi elettrodomestici o rifiuti vari) sia per i rilievi in caso di incidenti automobilistici.

L’azione di contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti verrà abbinata anche ad una verifica più puntuale della raccolta differenziata. Gli operatori ecologici saranno coinvolti direttamente nella verifica dei conferimenti e dovranno comunicare alla polizia locale le varie infrazioni. In caso di conferimento difforme l'operatore non ritirerà la busta e lascerà un cartellino adesivo con descritto il tipo di violazione. Questa poi verrà comunicata agli agenti che provvederanno a emettere le sanzioni: da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Le violazioni sono circa una cinquantina e vanno dal conferimento di rifiuti nel contenitore sbagliato o in orari non previsti a quello di quantità eccessive.

Altra novità degna di nota è l'introduzione della tariffazione puntuale: il calcolo della Tari si basa su una stima pro capite in particolare della frazione secca, che a differenza degli altri tipi di rifiuti non ha valore economico e comporta una spesa per l'amministrazione. Per rientrare in questi parametri ogni cittadino deve produrre settimanalmente circa un singolo mastello alla settimana: costi stimati di smaltimento tra i 0,20 e i 0,30 centesimi per ogni chilo in più oltre il mastello.

«Il nucleo di vigilanza sarà molto utile per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per migliorare l’andamento della raccolta differenziata - commenta la sindaca Monica Cadeddu - percentuali più alte significano maggiore tutela dell’ambiente e minori costi di smaltimento, con vantaggi per l'amministrazione e risparmio per i cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA