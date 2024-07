«Vigili irreperibili senza un telefonino» 

Non sempre è facile raggiungere per telefono la polizia locale soprattutto quando gli agenti sono impegnati sul territorio comunale. Per questo motivo i consiglieri comunali Nicola Ennas e Angela Canargiu del gruppo “San Gavino al centro” hanno presentato al sindaco Stefano Altea una interrogazione in Consiglio sulla reperibilità dei vigiliin servizio.

Interrogazione

«Siamo partiti – spiegano i due esponenti dell’opposizione – dalla sollecitazione di questi giorni da parte di diversi cittadini che lamentano una difficile comunicazione con il corpo della polizia municipale quando gli agenti sono in servizio in esterno e la mancata risposta al numero fisso indicato nel sito del Comune. Considerata l’importanza che ricopre il servizio della polizia locale come gruppo riteniamo opportuno che i vigili di turno debbano essere facilmente rintracciabili dalla cittadinanza in caso di necessità mediante un cellullare di servizio con una sim dedicata alla reperibilità esterna in aggiunta al numero di rete fissa già in uso. Chiediamo, dal momento che il comandante e il corpo di polizia locale è posto alle dipendenze funzionali e amministrative del sindaco, che cosa quest’ultimo intenda fare in merito. Inoltre chiediamo, considerata l’assenza della guardia campestre e della compagnia barracellare, se sia intenzione di quest’amministrazione garantire il controllo delle campagne con lo stesso personale di polizia locale per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi nelle aree rurali».

La risposta

Sulla questione interviene il sindaco Stefano Altea: «Sulla vigilanza nelle campagne stiamo ricostituendo, dopo molti anni, la compagnia barracellare . Abbiamo raccolto la disponibilità di molte persone a farne parte, segnale che la popolazione vuole rendersi utile per la comunità>.

Inoltre Nicola Ennas e Angela Canargiu hanno presentato al sindaco anche un’interpellanza sullo stato di agitazione dei vigili urbani iniziato a fine aprile: «Sulle pareti della casa comunale sono esposte bandiere sindacali, striscioni deteriorati e che cartelli che indicano lo stato di agitazione della polizia locale. Chiediamo al sindaco quali intendimenti e atti l’amministrazione ha posto e intende porre in essere al fine di garantire la serenità nell’ambiente del lavoro per dirimere la delicata questione che riguarda non solo la polizia locale, ma tutto il personale dipendente del Comune».

«Abbiamo intavolato – risponde Altea – un dialogo proficuo con tutti i dipendenti per trovare una soluzione che sia la più equa e giusta possibile».

Insomma nel prossimo Consiglio comunale si prevedono scintille anche perché la polizia locale ha dato vita a diverse e vibranti forme di protesta.