Vigili in servizio anche di notte 

Garantiranno la sicurezza dei turisti e dei commercianti anche nelle ore in cui il centro del paese diventa meno affollato. Una decisione presa dal Comune e dal comando della polizia locale che già dalla prossima estate porterà i vigili urbani a restare in servizio anche dopo le 22. Pula si allinea alle grandi città a vocazione turistica: dal prossimo anno gli agenti della polizia locale garantiranno la propria presenza anche nelle ore notturne, un servizio che punta ad aumentare la percezione di sicurezza di un paese di per sé già molto tranquillo.

L’impegno

Il sindaco, Walter Cabasino, spiega la decisione e analizza il lavoro della polizia locale durante l’ultimo periodo estivo: «Per la stagione estiva 2024 prevediamo un ulteriore rafforzamento dei servizi, anticipando l’assunzione degli agenti stagionali fin dalla festa di sant’Efisio e l’introduzione in via sperimentale del turno di notte, non perché non riteniamo Pula una cittadina sicura, ma solo perché crediamo che in una località turistica – come avviene ovunque – si debba garantire, soprattutto ai visitatori, la massima tranquillità. L’estate appena andata in archivio ha fatto registrare un bilancio positivo delle attività, siamo particolarmente soddisfatti per il lavoro portato avanti da tutto il personale della polizia locale e un ringraziamento particolare va fatto al nuovo comandante, Enrico Madeddu».

I vigili

A riassumere gli impegni che hanno caratterizzato il lavoro estivo dei vigili è proprio il nuovo comandante: «Durante la scorsa estate è stato potenziato il servizio esterno per garantire la sicurezza della circolazione stradale; sono state organizzate 14 giornate di controlli mirati per il rispetto dei limiti di velocità all’interno del centro abitato; sono stati elevati 13 verbali per la violazione delle norme comunali in materia di conferimento di rifiuti; e sono stati organizzati interventi finalizzati alla salvaguardia del benessere animale, e una giornata di microchipattura gratuita. Grazie alla presenza di un organico adeguato, composto oltre che da me, da sei agenti in pianta stabile, cinque a tempo determinato e un istruttore, siamo riusciti a centrare gli obiettivi prefissati dall’amministrazione comunale».

L’organico

Soddisfatto anche l’assessore comunale al Personale, Giuseppe Monni: «Essere riusciti a introdurre in pianta stabile un buon quantitativo di agenti ha fatto la differenza. Quello dell’agente è un mestiere che richiede un'ottima conoscenza del territorio e solo con l'esperienza in loco la si può acquisire. Fondamentale poi è stata la formazione: abbiamo realizzato dei corsi per gli aspiranti vigili, così da avere figure specializzate anche tra gli agenti stagionali. E devo dire che, a tal proposito, la risposta dei giovani pulesi è stata soddisfacente».

RIPRODUZIONE RISERVATA