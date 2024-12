Vigili, guerra contro i cafoni dell’estate 

Un tedesco, armato di pala, ha scavato una buca tra le dune di Cava Usai. Un altro – sempre tedesco – ha superato la staccionata di delimitazione delle dune e ci ha piantato l’ombrellone. Tutti e due questa estate - così come altri duecento trasgressori – sono stati colti sul fatto e sanzionati dalla polizia locale di Villasimius (in questo caso con un verbale da 200 euro). E poi altri settemila verbali per infrazioni al codice della strada. Una attività particolarmente intensa da maggio a ottobre (con ventidue uomini in campo) che porterà nelle casse del Comune trecentomila euro.

La stangata

«Se consideriamo che i verbali delle infrazioni commesse ad ottobre – spiega il comandante Pier Luigi Casu – sono stati spediti da poco, è verosimile che la cifra sia persino superiore ai trecentomila euro. Questo è il frutto di comportamenti poco civili di una parte dei turisti ed è anche merito della nostra operatività. Avevamo sempre una pattuglia a disposizione e ogni giorno ricevevamo una marea di chiamate».

Gli sporcaccioni

Rifiuti abbandonati, soprattutto. Alcuni incivili colti sul fatto, altri tramite il sistema di videosorveglianza, altri ancora analizzando il contenuto delle buste della spazzatura. «In un caso – dice Casu – abbiamo trovato un biglietto aereo con tanto di nominativo, in un altro un ticket del parcheggio col numero di targa. Purtroppo in altri casi l’identificazione è più complicata».

I camper

I controlli non hanno risparmiato i camperisti abusivi, una decina di sanzioni da 250 euro ciascuna. Tra gli episodi più curiosi c’è quella comminata ad una famigliola francese che aveva costruito una sorta di villetta in una spiaggetta interna di Manunzas sfruttando il veicolo a loro disposizione «e per di più – spiega il comandante – alla vista della pattuglia non volevano sbaraccare né fornire i documenti». Pugno duro, infine, nei confronti dei tanti villeggianti che non si son curati del decoro del paese: quelli cioè che – nonostante l’ordinanza sindacale che prevede il ritiro dei mastelli dei rifiuti entro le 9 – lo lasciavano in bella vista l’intera mattina: tutti multati (duecento euro).

Le telecamere

Molte sanzioni sono state fatte in presenza, grazie tra l’altro al nucleo di sei vigili ambientali che hanno perlustrato in lungo e in largo gli oltre trenta chilometri di spiagge. Altre, appunto, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, uno dei più imponenti sul territorio sardo. Sistema – almeno per le sanzioni al codice della strada - criticato dal gruppo di minoranza in Consiglio comunale dal momento che risultano spesso dei debiti fuori bilancio perché il giudice, dopo i ricorsi, talvolta dà ragione agli automobilisti. Il comandante non si scompone: «Noi stiamo agendo correttamente – conclude Casu – ritengo che se si andasse sino all’ultimo grado di giudizio il Comune ne uscirebbe vincitore. In ogni caso la percentuale dei ricorsi che ci vede soccombere è minima».

