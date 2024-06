Vigili esclusi dal servizio elettorale 

A una settimana alle elezioni comunali, non si placa la protesta della polizia locale, che ha tappezzato la facciata del Municipio di striscioni per chiedere il riconoscimento dei buoni pasto. Ora gli agenti lamentano la loro esclusione dal contingente del servizio elettorale che, secondo il loro punto di vista, in questo contesto assume il sapore della ritorsione.

La protesta

«Come agenti – spiegano i componenti della polizia locale – siamo stati da sempre inclusi nelle attività del servizio elettorale, assieme ad una ventina di dipendenti, e retribuiti con risorse extra. Quest’anno siamo stati prima inseriti e poi esclusi dopo che abbiamo dichiarato lo stato di agitazione. Tutto ciononostante, a seguito di una precisa domanda, avessimo assicurato la piena e totale disponibilità a garantire il servizio durante le prossime elezioni». A nulla è servita la vibrante protesta degli agenti e della Rsu del Comune, che con una lettera ha chiesto un incontro urgente per risolvere la situazione, ma non è stata risolutiva neppure la riunione convocata dal prefetto di Cagliari per trovare una mediazione.

«Sono passate oltre 5 settimane, ma sindaco, giunta e segretaria – sostengono i vigili - non si sono degnati neppure di una risposta. Ci troviamo di fronte ad un’amministrazione che continua a praticare un metodo punitivo e vendicativo verso dei lavoratori che hanno osato rivendicare i propri diritti. Ricordiamo che, da oltre un mese, è in corso la vertenza della polizia locale per vedere riconosciuto il buono pasto previsto dal contratto da 18 anni. Le tutele sindacali sono previste dalla Costituzione e sono il frutto delle lotte dei nostri padri e nonni che hanno versato sangue per ottenerli. Grazie a queste lotte, si è conquistato lo Statuto dei Lavoratori che sancisce i diritti e tutela i lavoratori dalle condotte antisindacali. Ci si poteva aspettare di tutto, ma un livello di discriminazione cosi spudorato non lo avremmo mai immaginato. La nostra etica ci porta a combattere, quotidianamente, le ingiustizie e le scorrettezze».

Il Comune

Replica il sindaco Carlo Tomasi: «Sono a conoscenza che il servizio elettorale ha agito a norma di legge e di regolamenti. I vigili dovrebbero presentare al sindaco le loro doglianze».

Ma la polizia locale non ha nessuna intenzione di interrompere lo stato di agitazione, che potrebbe passare allo sciopero da un momento all’altro con tutti i disagi che questa decisione potrebbe comportare. «Non tolleriamo questi comportamenti che contrasteremo in tutti i modi possibili – aggiungono gli agenti di polizia locale - ed è per questo che ci siamo rivolti ai nostri legali per valutare le azioni giudiziarie più opportune in relazione a tali fatti>.

Per il prossimo sindaco e per la prossima amministrazione ci sarà subito una bella gatta da pelare, ma è evidente che il rapporto tra il primo cittadino e la polizia locale si è incrinato da mesi. Inoltre i sindacati nei prossimi giorni terranno un’assemblea con i lavoratori per stabilire nuove e più incisive forme di lotta.