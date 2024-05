Vigili di notte, la Uil critica il regolamento 

«La misura è oramai colma. Saremo al fianco dei lavoratori fino alla fine e vedremo quale misure adottare». È rottura tra sindacati e amministrazione comunale dopo l’approvazione nei giorni scorsi del nuovo regolamento sull’orario della Polizia locale, che prevede anche un terzo turno notturno. A spiegare le motivazioni in una nota è Alessandro Pischedda della Uil Fpl

«Il regolamento è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali (Rsu e Territoriali)» si legge, «l’amministrazione comunale, trascorsi 30 giorni poteva approvarlo recependo le segnalazioni, criticità e proposte di modifica presentate dalle organizzazioni sindacali, come ad esempio il fatto che il nuovo regolamento non è in linea con l’articolato del vigente regolamento del Corpo di Polizia Municipale, dove si dice ad esempio “tutti i servizi del corpo sono svolti in regime di turnazione”». Ma così «non è avvenuto. L’amministrazione ha approvato il nuovo regolamento sull’orario della Polizia locale, al netto di minime modifiche mantenendo sostanzialmente la propria posizione. Oggi ci ritroviamo nella condizione che il personale del Corpo che aveva sempre svolto servizi in strada, se non minuto d’arma, potrà svolgere solo servizi interni e non in regime di turnazione arrecando di conseguenza anche un danno economico ai dipendenti».

La Uil Fpl, «era e sarà al fianco dei lavoratori, riservandosi di interessare tutti i soggetti che si possono coinvolgere in questa vertenza, Corte dei conti compresa, se dovessero risultare vere certe notizie che stiamo verificando».

