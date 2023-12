Vigili del fuoco, una targa ai due ispettori in pensione 

Dopo anni di servizio sempre in linea, due vigili del fuoco del Comando provinciale di Oristano sono andati in pensione. E due giorni fa, in occasione della festa di Santa Barbara, il sindacato Conapo ha reso omaggio ai due colleghi: l’ispettore antincendio esperto Gianni Senes e il capo reparto Giacomo Paba. Al termine della cerimonia per la patrona, il segretario provinciale del sindacato autonomo dei vigili del fuoco Giuseppe Mellai ha consegnato le targhe di riconoscimento inviate dalla segreteria nazionale per i due vigili che nel 2023 hanno lasciato il proprio incarico. Un momento di festa e di emozione per tutto il comando provinciale di via Zara.

