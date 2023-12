Vigili del fuoco, una storia infinita 

Un viaggio nel passato, lontano e recente, ma con uno sguardo al futuro. Un lungo percorso che racconta le diverse epoche e la loro evoluzione sempre da protagonisti al fianco dei cittadini. Il museo dei vigili del fuoco di Cagliari, allestito nella sede del Comando provinciale in viale Marconi, profuma di storia, di storie e di ricordi da tramandare ai più giovani. Inaugurato nel 2018 è il frutto della collaborazione fra gli appartenenti all’associazione cagliaritana dei vigili e il Comando di Cagliari. Uno spazio che viene continuamente aggiornato e migliorato, grazie alle donazioni di chi quella divisa l’ha – con orgoglio – indossata per anni. E ora, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano «in pericolo di morte improvvisa», il museo è pronto a mostrare i nuovi cimeli e reperti.

La festa

«Lunedì festeggeremo la nostra patrona, oltre alla ricorrenza religiosa, ci saranno una serie di manifestazioni denominate “Vivi la caserma”, tra cui anche la visita al nostro museo che ci permette di raccontare la storia dei vigili da quando erano guardie del fuoco, civici pompieri, fino alla costituzione del Corpo nazionale nel 1941», spiega Rino Serra, 79 anni, presidente onorario dell’associazione. Serra, vigile in pensione, ha indossato la divisa dal 1964 al 1996 ed è lui oggi a occuparsi principalmente del museo prendendosene cura con dedizione, devozione e tanta passione. «Di solito viene sempre il nipote o il parente di qualche vigile che non c’è più, ci raccontano e ci raccontiamo e questo è bello perché tiene viva la memoria del Corpo».

Ricordi

Nei locali di viale Marconi sono custoditi dunque tutti i ricordi che rappresentano l’evoluzione storica del corpo nazionale dai primi anni del Novecento. Al museo si accede dall’atrio principale, dove sono esposte due moto Guzzi del 1950 ancora funzionanti, due estintori carrellati dal 100 chilogrammi dei primi anni del Novecento e una pompa a mano della prima metà dell’Ottocento. A fare da contorno una serie di fotografie che raccontano gli interventi di soccorso sia nelle emergenze nazionali come il terremoto dell’Irpinia nel 1980 sia quelle locali come, per esempio, gli incendi più recenti a Terramaini o gli incidenti stradali mortali negli anni Ottanta. Ma anche i loro successi sportivi dal 1940 a oggi. Per immergersi a 360 gradi nella vita e nella storia dei vigili del fuoco bisogna però attraversare una grande porta a vetri: è qui che sono ben conservati una serie di reperti datati dai primi anni del 1900 fino ai giorni nostri. Oggetti, documenti storici, divise, elmetti, distintivi, che ben descrivono lo sviluppo di un mestiere in continua evoluzione e l’organizzazione dei civici pompieri, diventati poi vigili del fuoco. Anche qui non mancano numerose foto storiche e una biblioteca che viene continuamente arricchita di volumi. Di fronte, sulla sinistra, la Cappella, inaugurata nel 1992, ospita alcune sculture dell’artista di San Sperate, Pinuccio Sciola.

La scelta

«Ho voluto questo museo perché le persone devono sapere e conoscere la storia dei vigili. Tanti visitatori, quando arrivano qui, iniziano a tirare fuori i loro ricordi. Ecco, questo spazio vuole essere anche uno stimolo per richiamare l’attenzione dei giovani e far vedere loro cosa voleva e vuole dire far parte del Corpo dei vigili», conclude Rino Serra.

