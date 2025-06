Vigili del fuoco: un presidio per due mesi 

Un presidio permanente di Vigli del Fuoco a Carloforte dal primo luglio al 31 agosto, dalle 8 alle 20. È un grande passo avanti nella prevenzione e lotta degli incendi quello annunciato dal sindaco Stefano Rombi. Sull’isola di San Pietro, in caso di emergenza incendio, da trent’anni intervengono i volontari dell’associazione Lavoc, inoltre da qualche anno è stato aperto un presidio di Vigili del Fuoco volontari. Ora, a ridosso della stagione estiva, arriva la notizia del presidio permanente dei vigili del fuoco, a partire dal primo luglio. «È una nuova pagina per la nostra sicurezza – ha detto il primo cittadino – Carloforte beneficerà dei servizi del presidio permanente dei Vigili del Fuoco professionisti del corpo nazionale, dalle 8 alle 20. Sono convinto che questa nuova conquista possa stimolare anche l’aumento dei vigili del fuoco volontari e che possa essere una garanzia per tutti noi, anche per i nostri volontari della Lavoc, che da circa 30 anni contribuiscono alla sicurezza della nostra isola».

