Vigili del fuoco, sede operativa a luglio 

Battute finali dei lavori nell’edificio che dovrà ospitare il presidio. Dai primi di luglio sarà operativa la sede estiva del comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano. «Per il terzo anno consecutivo - afferma il vicesindaco Andrea Grussu - Terralba avrà l’opportunità di ospitare questo importante servizio territoriale, nell’ambito della convenzione regionale legata alla campagna antincendio con il progetto nazionale denominato Soccorso Italia in 20 minuti».

La novità

La sede operativa si trasferisce nel caseggiato di via Neapolis, in quanto dal termine dell’anno scolastico non sarà più utilizzato come scuola dell’infanzia, considerato che quest’ultima sarà trasferita all’istituto delle suore della Misecordia, immobile quasi per intero acquistato dal Comune e in comodato d’uso. «In stretta collaborazione con Vincenzo Granata del comando provinciale, stiamo completando alcune opere di manutenzione - evidenzia Grussu, che è anche assessore ai Lavori pubblici -. Tra l’altro l’allargamento del cancello di via Montanaru, che consentirà un accesso più adeguato ai mezzi».

Il servizio

La necessità di cambiare sede del presidio era stata condivisa dalla Giunta, guidata dal sindaco Sandro Pili, e i vigili del fuoco col comandante Roberto Bonfigli, al fine di disporre di locali più idonei alle necessità di servizio. Senza la presenza di attività didattiche, tenuto conto che nella scuola secondaria di primo grado di viale Sardegna si era verificata una sovrapposizione con l’attività didattica. Infatti l’apertura delle scuole a inizio settembre poteva ostacolare eventuali prolungamenti dell’operatività dei vigili. Anche dal sindaco Sandro Pili arriva la soddisfazione per la conferma della base nel periodo estivo. «Un servizio indispensabile – afferma - per garantire il controllo e la salvaguardia del territorio, e la tutela delle persone. Presidio importante e fondamentale anche per la prevenzione ma soprattutto per il pronto intervento nei casi di emergenza nel nostro territorio». Con la finalità di garantire il soccorso in località da raggiungere entro un massimo di venti minuti, il perimetro di intervento è compreso in tutto il territorio comunale di Terralba, di Arborea, Marrubiu, la località di Morimenta nel Comune di Mogoro, Uras (fino alla strada statale 442, che conduce a Morgongiori) e San Nicolò d’Arcidano.

