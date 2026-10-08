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Macomer.
09 ottobre 2026 alle 00:50

Vigili del fuoco, riprendono i lavori per la caserma 

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Dopo sette anni di oblio, via ai lavori per il completamento della caserma dei vigili del fuoco di Macomer, in un’area di circa 14 mila metri quadri, messa a disposizione dal Comune, incastrata tra la ferrovia e il quartiere di Sertinu. La struttura avrà valenza regionale. I lavori erano iniziati circa 10 anni fa e interrotti nel 2019 per un contrattempo tecnico legato all’impresa appaltatrice. La nuova struttura è pensata per diventare un presidio logistico-operativo regionale. Nei prossimi giorni la ripresa del cantiere con un ritocco ai finanziamenti, che originariamente ammontano a circa 2 milioni di euro.

Ieri l’annuncio ufficiale in un incontro che si è svolto tra diverse delegazioni. «Ci siamo interessati del problema interloquendo con le istituzioni preposte perché si venisse a capo di una situazione bloccata da anni - dice il sindaco, Riccardo Uda - ora, finalmente, si conclude un’opera pubblica che doterà il dipartimento dei vigili del fuoco di Macomer di locali idonei. Un ulteriore importante tassello che si riesce a sistemare e contribuirà a dotare Macomer di una rete di servizi sempre più efficiente e all’altezza del ruolo che la città svolge in un territorio ben più ampio del Marghine».

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