Vigili del fuoco, riprendono i lavori per la caserma 

Dopo sette anni di oblio, via ai lavori per il completamento della caserma dei vigili del fuoco di Macomer, in un’area di circa 14 mila metri quadri, messa a disposizione dal Comune, incastrata tra la ferrovia e il quartiere di Sertinu. La struttura avrà valenza regionale. I lavori erano iniziati circa 10 anni fa e interrotti nel 2019 per un contrattempo tecnico legato all’impresa appaltatrice. La nuova struttura è pensata per diventare un presidio logistico-operativo regionale. Nei prossimi giorni la ripresa del cantiere con un ritocco ai finanziamenti, che originariamente ammontano a circa 2 milioni di euro.

Ieri l’annuncio ufficiale in un incontro che si è svolto tra diverse delegazioni. «Ci siamo interessati del problema interloquendo con le istituzioni preposte perché si venisse a capo di una situazione bloccata da anni - dice il sindaco, Riccardo Uda - ora, finalmente, si conclude un’opera pubblica che doterà il dipartimento dei vigili del fuoco di Macomer di locali idonei. Un ulteriore importante tassello che si riesce a sistemare e contribuirà a dotare Macomer di una rete di servizi sempre più efficiente e all’altezza del ruolo che la città svolge in un territorio ben più ampio del Marghine».

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