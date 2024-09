Vigili del fuoco, Micele capo regionale 

È l’ingegner Nicola Micele, il nuovo capo regionale dei Vigili del fuoco. Il dirigente generale ha già preso servizio in città, sede della Direzione generale, e resterà in carica per due anni.

Laureato in Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale, Micele ha conseguito un Master di secondo livello in “Ingegneria dell'emergenza”. È entrato nel Corpo nazionale nel 1994 e nel 2011 è stato nominato primo dirigente.

Nella sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo a Roma, nello staff del capo dipartimento dei Vigili del fuoco, e poi ha diretto l'ufficio di staff del capo del Corpo nazionale.

Ieri Micele ha incontrato il personale della Direzione, esprimendo soddisfazione per un incarico così prestigioso. Ha sottolineato la priorità del servizio al cittadino e l'importanza di dare supporto ai Comandi con una proficua collaborazione.

