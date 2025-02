Vigili del fuoco: la visita del procuratore 

Ha visitato la caserma dei vigili del fuoco di viale Marconi accolto dal direttore regionale, Nicola Micele, e dal comandante provinciale, Luca Manselli, per poi vedere di persona come sono organizzati i settori e i reparti pronti a intervenire nel territorio in caso di emergenze. Ieri il procuratore capo Rodolfo Sabelli ha trascorso parte della mattinata nel comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.

Il direttore e il comandante provinciale oltre a illustrare le attività che vengono svolte, hanno fatto visionare al procuratore gli automezzi, il materiale e i laboratori presenti nella caserma. Particolare attenzione sulle attrezzature e dotazioni degli Uffici di Polizia Giudiziaria e del Nucleo Investigativo Antincendio. Durante la visita ha potuto osservare anche come un equipaggio dei vigli del fuoco si prepara in caso di chiamata per un intervento urgente.

Sabelli ha inoltre tenuto un incontro con gli ufficiali di Polizia Giudiziaria del comando provinciale sul tema “La comunicazione di notizia di reato e atti di polizia giudiziaria alla luce della cosiddetta Riforma Cartabia”. Un’importante occasione di incontro e confronto istituzionale.

