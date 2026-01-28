Vigili del fuoco La nuova sede verso l’appalto 

Saranno riappaltati a breve, dopo sei anni di attesa, i lavori per la realizzazione della nuova sede dei vigili del fuoco, che avrà una rilevanza strategica a livello regionale. La realizzazione di questa importante opera, attesa da circa 40 anni anni, consente ai vigili del fuoco di poter fruire di una sede moderna e rispondente alle attuali esigenze operative, in grado di diventare base logistica, addestrativa e operativa per un rapido dispiegamento di uomini e mezzi in occasione di interventi e di calamità anche di carattere regionale. L'area di 14 mila metri quadri, donata dal Comune, era stata individuata negli anni novanta del secolo scorso nel quartiere di Sertinu. I lavori di realizzazione del nuovo presidio, per un importo complessivo che ora va ben oltre i 2 milioni di euro, già in fase di avanzata esecuzione, furono sospesi prima del Covid per problemi con l'impresa appaltatrice. Da allora è calato il silenzio, con la parte della struttura realizzata in mano ai vandali.

Del problema si è interessata anche l'amministrazione comunale. «Qualche mese fa abbiamo preso contatto con il comando dei vigili del fuoco - dice il sindaco, Riccardo Uda - per sapere quando potranno riprendere i lavori. In quella circostanza ci hanno assicurato che a breve sarebbero stati riappaltati. Purtroppo non sappiamo altro». L'opera è stata concepita per servire un vasto territorio della Sardegna centro occidentale. Attualmente i Vigili del fuoco di Macomer operano in locali poco idonei, al centro della cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA