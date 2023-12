Vigili del fuoco in prima linea per i cittadini 

I vigili del fuoco di Oristano hanno celebrato la patrona Santa Barbara nella caserma del comando provinciale di via Zara. La mattinata di celebrazioni si è aperta con la messa dell’arcivescovo Roberto Carboni che ha ricordato il delicato lavoro quotidiano dei vigili del fuoco al servizio della comunità, con un pensiero anche ai vigili che non ci sono più. Subito dopo il comandante provinciale Angelo Ambrosio ha tracciato un bilancio dell’attività del comando di Oristano e dei distaccamenti di Ales, Ghilarza e Cuglieri. «In questo 2023, i vigili del fuoco di Oristano hanno eseguito complessivamente 4.023 interventi di soccorso, 1.096 per incendi di cui 787 di vegetazione – ha detto – 109 per dissesto statico, 97 interventi per soccorso a persone, 190 per incidenti stradali, 132 per allagamenti e danni da acqua, 162 salvataggi e recupero di animali, 17 per ricerca persone e 2220 per interventi vari». Al termine della cerimonia il comandante Angelo Ambrosio e il prefetto Salvatore Angieri hanno consegnato encomi e benemerenze, comprese le croci di anzianità ai vigili del fuoco che si sono distinti nelle attività di servizio e a chi è andato in pensione nel 2023. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA