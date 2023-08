Vigili del fuoco Giordano comandante 

Cambio della guardia al vertice dei Vigili del fuoco di Sassari. Da ieri l’ingegnere Antonio Giordano, 57 anni, campano, succede a Gianfrancesco Monopoli in carica da quasi due anni. «È un comando complesso, con due porti e aeroporti- afferma il neo comandante - avremo tanto da lavorare». Giordano vanta un corposo curriculum e la partecipazione in prima linea nelle emergenze del paese, dal terremoto dell’Aquila e dell’Emilia Romagna fino all’alluvione di Bitti. «Conosco molto bene l’isola, dove lavoro dal 1999- aggiunge lui, già vicario a Cagliari e comandante a Nuoro, dove terrà la reggenza fino a dicembre- ho lavorato in quasi tutte le alluvioni e gli incendi sardi degli ultimi anni». Intervenne a Villagrande nel 2004, per il crollo della palazzina a Tiana nel novembre 2022, oppure la gestione dell’incendio a Posada e Siniscola del 2023.