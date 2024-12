Vigili del fuoco e Marina Militare festeggiano Santa Barbara  

Donne e uomini della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco si sono ritrovati ieri nella basilica di Bonaria per celebrare la loro patrona, Santa Barbara.

Prima c’è stata la cerimonia di alzabandiera, nel sagrato, con uno schieramento del personale appartenente alla Marina e ai Vigili del Fuoco. Sistemati anche alcuni mezzi operativi di soccorso. Poi c’è stata la santa messa celebrata da monsignor Ferdinando Caschili. Presenti il prefetto Giuseppe Castaldo, il comandante Marittimo autonomo Ovest, il contrammiraglio Enrico Pacioni, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Nicola Micele e i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, della Regione e dei Comuni dell’Area Metropolitana di Cagliari.

Secondo la leggenda, Barbara di Nicodemia, in Bitinia, fu rinchiusa in una torre e poi condotta al martirio per la sua indomita fede cristiana osteggiata dal padre pagano Dioscuro (228 d.C. circa), successivamente incenerito da un fulmine o da un fuoco venuto dal cielo come punizione divina per l'omicidio. La Santa è divenuta la patrona di numerose professioni militari (artiglieri, artificieri, genio militare) e di tutto ciò che riguarda il lavoro in miniera e dei vigili del fuoco.

