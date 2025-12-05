Vigili del fuoco e Capitaneria di porto festeggiano la patrona, Santa Barbara 

I militari della Capitaneria di porto e il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano ieri mattina hanno celebrato la ricorrenza della loro patrona Santa Barbara.

In Cattedrale l’arcivescovo Roberto Carboni ha officiato la messa alla quale hanno partecipato anche le autorità militari e civili della provincia, «riconoscendo alla figura di Santa Barbara un momento di coesione e condivisione dello spirito di servizio che accomuna tutti gli appartenenti alla Marina militare italiana e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco», si legge in una nota della Capitaneria.

RIPRODUZIONE RISERVATA