Vigili del fuoco e Capitaneria alla Saras per l’esercitazione 

Un’improvvisa fuoriuscita di gpl dal sistema di carico delle autobotti, e l’immediato avvio del piano di emergenza della raffineria che ha coinvolto anche i vigili del fuoco e la guardia costiera. Non una vera emergenza, ma la simulazione che ieri ha impegnato le squadre di pronto intervento della raffineria della Saras. L’esercitazione è stata effettuata a seguito delle indicazioni della prefettura: per i vigili del fuoco erano presenti

il nucleo sommozzatori, il reparto nautico e la squadra del distaccamento di Cagliari. Per la guardia costiera, la squadra motovedette della Capitaneria di Porto e il personale della sezione distaccamento Sarroch. ( i. m. )

