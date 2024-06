Vigili del fuoco, cresce il malcontento: «Organici all’osso e contratti scaduti» 

Anche i rappresentanti sindacali dell’Isola hanno partecipato ieri a Roma alla protesta nazionale dei Vigili del fuoco, scesi in piazza per protestare contro la carenza di organico, per sollecitare il rinnovo del contratto scaduto nel 2021, per chiedere modifiche all’ordinamento del personale e del corpo nazionale. «È ora di mettere fine alle attese, non è più tollerabile questo immobilismo da parte dello Stato che, ancora oggi, procrastina su importanti decisioni come l’organico, il rinnovo del contratto, le modifiche ordinamentali e le nuove assunzioni», ha detto Alessandro Pinti, segretario ge nerale della Uilpa dei Vigili del Fuoco.

«Auspichiamo che la manifestazione acceleri il confronto tra Governo e parti sociali e possa sciogliere i nodi delle risorse economiche da investire nell’ordinamento del personale, nel contratto di lavoro, nelle assunzioni e quelli della burocrazia, ancora oggi legaccio che impedisce la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini»

RIPRODUZIONE RISERVATA