Vigili del fuoco, Corrao alla prevenzione 

Salvatore Corrao è il nuovo dirigente dell’Ufficio prevenzione incendi della Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna.

Entrato nel corpo nazionale nel 2006, Corrao ha prestato servizio come funzionario tecnico alla direzione centrale per l'emergenza, area rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico. Promosso a primo dDirigente nel 2024, proviene dal Comando di Roma dove ricopriva il ruolo di responsabile del soccorso pubblico e difesa civile e si occupava del coordinamento delle attività di soccorso e pianificazione di difesa civile.

Tra le sue esperienze, le missioni per il terremoto in Turchia nel 2023, l’emergenza alluvione in Campania nel 2022, il summit G20 a Roma nel 2021, il terremoto nel Lazio e nelle Marche 2016-2017. Corrao ha già prestato servizio in Sardegna in occasione dell’emergenza alluvionale del 2013 ricoprendo l’incarico di responsabile del Centro operativo comunale di Torpè.

