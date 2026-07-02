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Carloforte.
03 luglio 2026 alle 00:35

Vigili del fuoco, apre il distaccamento estivo 

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A Carloforte è attivo dal primo luglio il distaccamento estivo dei Vigili del Fuoco, con presenza di professionisti e volontari a disposizione dei cittadini per le emergenze sull’isola. «Dopo l’esordio dello scorso anno, anche questa estate parte il distaccamento dei Vigili del Fuoco – ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – è un servizio in più per la nostra comunità. Professionisti e volontari saranno a disposizione dei cittadini tutti i giorni fino alla fine di agosto».

Un servizio inseguito da tempo dal Comune, privo di una caserma locale come punto di riferimento per le emergenze anti incendio, gestite dall’associazione di volontariato Lavoc. Una mancanza amplificata dal fatto di essere un’isola: i mezzi per intervenire sugli incendi più importanti possono arrivare solo tramite traghetto o per via aerea. Dallo scorso anno finalmente il distaccamento estivo è diventato realtà e i Vigili del Fuoco sono stabilmente sull’isola di San Pietro per luglio e agosto, nel periodo di maggiore rischio incendi. «Grazie al Corpo Nazionale – ha detto il sindaco Rombi – al direttore Nicola Micele e al comandante Luca Manselli. Grazie anche alla Regione Sardegna, assessorato all’Ambiente che dal 2025 sostiene finanziariamente il nostro distaccamento».

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