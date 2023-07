Vigili con la pistola, ora si può 

Pistole agli agenti della polizia locale? Se ne parla da anni ma senza mai arrivare a concretizzare niente. Così nel frattempo vigili sono costretti a scendere in strada, spesso anche in orari notturni, senza alcuna protezione, se si esclude lo spray al peperoncino la cui dotazione però è ormai scaduta.

Il progetto

Adesso però sembra che qualcosa si muova. Lo conferma il vice comandante Antonello Angioni: «Si sta procedendo per adeguare le dotazioni minime in capo agli agenti ausiliari di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con dotazione d’arma al fine di poter ottemperare, compatibilmente con le risorse che saranno individuate in bilancio, anche alla copertura del servizio in notturna», sono le sue parole.

Anni di attesa

Di fornire le pistole ai vigili si era parlato già tanti anni fa. L’iter era anche andato avanti tanto che alcuni agenti avevano persino fatto le prove al poligono. L’idea era di armare all’inizio soltanto gli ufficiali. In seguito però, per mancanza di fondi per acquistare le pistole, si era deciso di effettuare un altro corso per formare i vigili all’utilizzo di spray urticanti e bastoni, eredi dei vecchi manganelli: strumenti di difesa che erano stati inseriti nella dotazione dei vigili. Troppo oneroso risultava anche la sistemazione di un’armeria all’interno del Comando.

I sindacati

A quanto pare però la notizia che sembrava tanto attesa non sembra entusiasmare più di tanto i sindacati. «Sento voci di un possibile armamento del corpo» dice l’agente e Rsu Manuele Ledda, «me lo aspettavo vent’anni fa. Oggi l’età media degli agenti è di 55 anni e non so quanti potrebbero essere idonei. Sarebbe opportuno dotarci di strumenti più utili come quelli previsti dal disciplinare tecnico regionale, come giubbotti anti taglio e cuscini di protezione per Tso». Detto questo, «armarci è una decisione che non condivido al momento, essendoci altre priorità che non si riesce a risolvere».

Le rivendicazioni

Intanto Ledda ha anche chiesto un incontro urgente con il sindaco Graziano Milia, per discutere di vari problemi che sono stati messi nero su bianco in una lettera inviata anche all’assessore al personale e al dirigente della Polizia locale.

«Vorremmo sapere quando la nostra città avrà un dirigente dedicato solo alla Polizia locale e non condiviso» si legge, «e quando saranno fatti investimenti su mezzi e attrezzature per digitalizzare le procedure di un corpo che ad oggi non è dotato di una semplice pec riservata». Inoltre, «quando sarà risolto il problema del garage ancora chiuso che sta logorando il servizio e il personale, quando sarà assunto personale, dal momento che è stato fatto un concorso per una sola unità a fronte di trasferimenti, licenziamenti, decessi e pensionamenti. Ecco questi mi sembrano problemi più urgenti delle pistole».

