Vigili con la pistola, a fine mese si parte 

Non più solo manganelli e spray al peperoncino. Tra qualche settimana gli agenti della Polizia locale avranno anche le pistole. Si stanno concludendo proprio in questi giorni le prove al poligono di tiro e se non ci saranno intoppi, entro la fine di marzo i vigili dovrebbero iniziare a prestare servizio con la pistola. I partecipanti sono in tutto 44. Una decina gli esclusi che non sono stati ritenuti idonei per motivi di salute.

L’iter

Alla fine di questa fase al poligono, coloro che otterranno il diploma per il maneggio delle pistole potranno così avere l’arma. Un passo importante che però, almeno per ora, non porterà all’istituzione di un terzo turno stabile: i vigili comunque potranno operare anche la notte come accaduto negli anni scorsi, in occasione di feste e manifestazioni soprattutto nel periodo estivo e di iniziative particolari come i controlli al Poetto e nei locali insieme a polizia e carabinieri. Da anni si parlava di armare il corpo di Polizia locale ma, per un motivo o per l’altro, il progetto era stato sempre rinviato. Ora è la volta buona ma la novità divide i cittadini.

L’armamento ai vigili è una decisione importante che potrebbe migliorare concretamente la sicurezza», dice la presidente del Comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «e sarebbe importante per tutti anche estendere il servizio alle ore notturne. Da anni lo chiediamo con insistenza, anche in virtù del fatto che le forze dell’ordine intervengono solo in casi estremi».

I commercianti

Soddisfatti anche i commercianti. «A Cagliari i vigili hanno le pistole, quindi è giusto che le abbiano anche qui» commenta Roberta Ferretti di Sportmania, «credo che sia importante sia per tutelare i cittadini, sia per loro stessi. Ovviamente sperando che non serva mai utilizzarle». Dello stesso parere anche la dolciaia Marina Angius, «Penso sia una sicurezza in più. Le guardie giurate hanno le pistole, perché i vigili no?. Credo che anche i cittadini, compresi noi che abbiamo delle attività, ci sentiremo più sicuri».

In piazza Azuni invece le voci sono contrastanti. «Io non sono comunque d’accordo sulla dotazione di armi» dice Piero Atzeni 74 anni, «ma in ogni caso, che i vigili abbiano o no le pistole credo cambi poco per i cittadini». Lo stesso pensa Sergio Atzeni, seduto di fianco: «Per me è sbagliato. Credo che prima di dotare di armi chiunque ci vorrebbero anni di preparazione. Così mi sembra decisamente troppo presto».

