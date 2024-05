Vigili armati nelle strade, via al servizio 

Formazione finita e primi vigili armati in strada da domani. Una svolta annunciata da tempo dal Comune, prima con il via libera al regolamento seguito dai corsi di tiro al poligono, e concretizzata di recente con l’acquisto delle pistole. «D’ora in poi saremo in grado di garantire anche un servizio di vigilanza notturno, con turni mirati», annuncia il vicesindaco Tore Sanna.

Le regole

Pistole e fondine sono state già consegnate a 56 agenti della Polizia locale di viale Colombo. Gran parte della squadra di vigili, da mesi alle prese con prove tecniche e visite mediche. Pronto anche il deposito dove poter lasciare momentaneamente le armi a rotazione, una delle richieste avanzate dai sindacati nei mesi scorsi. «Stiamo adempiendo a quanto previsto nel regolamento comunale, e alle richieste del Prefetto che anche di recente ci ha invitato a dotare i nostri vigili urbani delle armi, come previsto dalla norma», sottolinea Sanna.

I vigili

Una novità attesa da tempo dalla Polizia locale. «Nei giorni scorsi è stata completata la fornitura per tutti i colleghi ritenuti idonei ai servizi esterni», spiega il vicecomandante dei vigili Antonello Angioni. «Gli agenti che hanno svolto i corsi di formazione finalizzati al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi e del patentino di idoneità al tiro, sono ora pronti a operare sul territorio. Di conseguenza siamo anche pronti per svolgere il servizio notturno con le garanzie previste dalla legge. Inoltre proseguiremo a implementare la formazione anche nel mese di giugno, affinché si acquisisca più sicurezza e consapevolezza del servizio armato».

Turni notturni

Si parte quindi con i turni oltre le 21. «Qualora ci siano esigenze particolari», precisa il vicesindaco, «saranno il dirigente del settore e il vicecomandante a programmare le attività extra di controllo e presidio, in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Per esempio la presenza dei vigili potrà essere richiesta nel lungomare Poetto, lì dove si concentra la movida durante l’estate». E dove le regole - legate a decibel e orari - non vengono rispettate da tutti i locali. «Un servizio che prima, senza le armi, non potevamo garantire, questo grazie anche alla stabilità del bilancio comunale che ci consente di mettere in campo risorse per i turni notturni mirati». A rinforzare la squadra arriveranno a breve anche tre nuovi vigili stagionali, assunti con contratti a tempo finanziati dai proventi delle multe.

