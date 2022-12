«Vigili ai concerti? Sì, disarmati» 

Per questo la Uil, nei giorni scorsi, aveva messo le mani avanti in una nota mandata al primo cittadino e al comandante della polizia municipale, il colonnello Gioni Biagioni, parlando di tutela preventiva della salute per gli agenti che non possono essere chiamati a svolgere l’orario notturno senza armi. «A tutela della sicurezza e dell’incolumità dei vigili urbani - si legge - chiamati a svolgere attività notturna, cioè dalle ore 22 in poi, in assenza di utilizzo delle armi in dotazione in quanto nel caso di specie, il ministero dell’Interno ha fornito un chiarimento sulle attività da svolgere obbligatoriamente con l’utilizzo di armi, tra le quali viene perentoriamente indicato l’orario notturno».

Niente polizia municipale in servizio dopo le 22 durante i concerti di fine anno a Nuoro? «Vedremo, stiamo cercando la soluzione e il dialogo», dice il sindaco Andrea Soddu, rispondendo all’allarme preventivo lanciato nei giorni scorsi dalla Uil. Per il sindacato gli operatori della polizia Locale non possono scendere in strada dalle 22 alle 6 del mattino seguente se privi di armi di difesa. Gli agenti di Nuoro, qualche mese fa, avevano iniziato un percorso per l’armamento, mai concluso.

Questione armi

Per questo la Uil, nei giorni scorsi, aveva messo le mani avanti in una nota mandata al primo cittadino e al comandante della polizia municipale, il colonnello Gioni Biagioni, parlando di tutela preventiva della salute per gli agenti che non possono essere chiamati a svolgere l’orario notturno senza armi. «A tutela della sicurezza e dell’incolumità dei vigili urbani - si legge - chiamati a svolgere attività notturna, cioè dalle ore 22 in poi, in assenza di utilizzo delle armi in dotazione in quanto nel caso di specie, il ministero dell’Interno ha fornito un chiarimento sulle attività da svolgere obbligatoriamente con l’utilizzo di armi, tra le quali viene perentoriamente indicato l’orario notturno».

Dialogo aperto

Il primo cittadino però lascia aperta una possibilità.

«Ben 19 capoluoghi utilizzano in orario notturno gli agenti di polizia municipale senza armi - dice Soddu - quella data dal sindacato non è un’interpretazione unica. Possono esserci servizi da svolgere oltre le 22 anche disarmati».

Le pistole per gli agenti il Comune le ha. Qualche mese fa era iniziato un progetto e dei corsi per avviare il corpo di polizia locale ad una modifica: ottenere nuovamente le pattuglie armate. Ma si tratta di un iter lungo. «Passano mesi, ci vogliono verifiche, autorizzazioni», sottolinea Soddu che aggiunge: «Gli agenti hanno ragione, se scoppia una rissa o un fatto più grave devono avere dotazioni di difesa adeguate».

Il primo cittadino poi ragiona fiducioso: «Potrebbero però fare un servizio in supporto con altre forze di polizia, solo di viabilità e non di sicurezza. Con il dialogo la soluzione la troveremo». Una soluzione che dovrà arrivare in pochi giorni, perché subito dopo Natale è in programma il primo di quattro concerti totalmente gratuiti che richiameranno in città tantissime persone. Martedì 27 nei giardini di piazza Vittorio Emanuele, dalle 21.30, suonerà la Premiata Forneria Marconi, che a settembre a Serramanna aveva raccolto un pubblico di oltre tremila persone.

