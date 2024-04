Vigili a caccia degli incivili che abbandonano i rifiuti 

L’intervento della Polizia locale è di appena qualche settimana fa. Gli agenti coadiuvati dalla De Vizia e dagli ispettori ambientali, erano interventi in via Marconi dove si era proceduto ad aprire alcuni bustoni neri colmi di indifferenziato per cercare di risalire ai responsabili dell’abbandono che in alcuni casi erano stati anche rintracciati.

Ma questo non è bastato, da qualche giorno la situazione è identica. Altre buste piene di qualsiasi cosa, tra cui anche resti di cibo sono state gettate ancora in via Marconi: non a pochi passi dall’incrocio con via Turati come nella precedente occasione ma vicino all’incrocio con via De Gasperi. Anche quell’angolo di centro cittadino è da tempo nel mirino degli incivili, così come l’incrocio tra via Bonaria e via Volta e viale Colombo.

In questi primi mesi del 2024, i controlli della Polizia locale e della De Vizia, assieme agli ispettori ambientali, si sono intensificati e in poco più di tre mesi sono circa cinquecento le buste che sono state aperte per verificarne il contenuto e per cercare di risalire ai trasgressori della differenziata. In quasi il settanta per cento dei casi è stato anche possibile risalire agli incivili attraverso le tracce lasciate nelle buste, quando queste vengono abbandonate in mezzo alla strada. Più facile ancora individuare i colpevoli tra buste e bidoni lasciati sotto case e condomini.

