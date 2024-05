Vigilessa  uccisa, il gip: «Omicidio premeditato» 

BOLOGNA. In quel momento del 16 maggio nell’ufficio del comando della polizia locale di Anzola c’erano solo loro due: l’ex agente Sofia Stefani, 33 anni, uccisa da un proiettile alla testa, e il funzionario Giampiero Gualandi, titolare dell’arma. Ma il Gip Domenico Truppa - nell’ordinanza che motiva la custodia cautelare in carcere di Gualandi, indagato per omicidio volontario aggravato - compone in base agli atti una sua ricostruzione che esclude la versione di un incidente, fornita dal 62enne. Per il Gip Gualandi ha commesso un omicidio premeditato: per questo oltre alla pistola aveva portato in ufficio anche il kit di pulizia dell’arma, preparando gli elementi per corroborare la versione del colpo partito per errore. Stefani quel giorno aveva chiamato almeno 15 volte il telefono dell’ex comandante, con cui avuto una relazione. Lei voleva continuare, lui no. E quando lei è arrivata al comando, lui la aspettava e sapeva quale fosse lo stato d’animo della donna. Dopo una discussione Gualandi, «esasperato», ha sparato, per poi chiamare il 118 e «simulare una tragica fatalità», dicendo che c’era stata una colluttazione e che lo sparo era partito per sbaglio dalla pistola, che lui doveva pulire. Ieri intanto la Procura ha conferito gli incarichi per autopsia e perizia balistica.

RIPRODUZIONE RISERVATA