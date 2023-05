«Vigileremo sull’atto aziendale Asl» 

«Non posso rilasciare delle dichiarazioni senza l’autorizzazione. - specifica Pes - Ma in un’intervista precedente in cui mi veniva chiesto quali fossero i presupposti per il rilancio della sanità nel nostro territorio, risposi che fosse fondamentale l’atto aziendale come documento di programmazione. Adesso l’atto è stato approvato e devo dire, con significative e positive innovazioni per il Cto. Ora è necessario lavorare affinché si crei un’integrazione fra il Cto e il Sirai e fra questi e il territorio».Il sindaco uscente Mauro Usai, dichiara che qualora l’atto aziendale dovesse rispecchiare le direttive della rete ospedaliera e se si riuscisse a mantenere funzionale il Pronto soccorso del Cto e gli interventi programmati venissero garantiti senza interruzioni, il documento rappresenterebbe un fattore positivo:

L’approvazione dell’atto aziendale della Asl Sulcis delinea un nuovo scenario per l’assistenza sanitaria pubblica territoriale ed i suoi contenuti saranno di certo oggetto di discussione durante la campagna elettorale per le amministrative di Iglesias. L’ospedale Cto, i suoi servizi offerti e le sue sorti, figurano nell’agenda politica dei tre candidati alla carica di primo cittadino. Per Luigi Biggio, il candidato a sindaco di FdI, sarà fondamentale vigilare affinché il Cto ottenga un pronto soccorso funzionale 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

L’approvazione dell’atto aziendale della Asl Sulcis delinea un nuovo scenario per l’assistenza sanitaria pubblica territoriale ed i suoi contenuti saranno di certo oggetto di discussione durante la campagna elettorale per le amministrative di Iglesias. L’ospedale Cto, i suoi servizi offerti e le sue sorti, figurano nell’agenda politica dei tre candidati alla carica di primo cittadino. Per Luigi Biggio, il candidato a sindaco di FdI, sarà fondamentale vigilare affinché il Cto ottenga un pronto soccorso funzionale 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Luigi Biggio

«Perché al netto di qualsiasi atto aziendale - spiega - l’importante è che nei due presidi ospedalieri del territorio vengano messi a regime i servizi, mantenendo le loro peculiarità. Dobbiamo riuscire a mantenere il punto nascite al Cto con tutti i servizi connessi, con la rianimazione ed il parto indolore, occorre portare a regime le sale operatorie, per le quali si sono spesi fior di quattrini. Vigileremo sull’operato della dirigenza sanitaria e sulla garanzia dei servizi previsti, affinché i cittadini d’Iglesias e del territorio possano tornare ad avere la dignità sanitaria e tutti i diritti spettanti». Giuseppe Pes, candidato a sindaco con la coalizione del “Progetto civico”, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direttore sanitario della Asl Sulcis, è attualmente un dipendente dell’azienda stessa.

Giuseppe Pes

«Non posso rilasciare delle dichiarazioni senza l’autorizzazione. - specifica Pes - Ma in un’intervista precedente in cui mi veniva chiesto quali fossero i presupposti per il rilancio della sanità nel nostro territorio, risposi che fosse fondamentale l’atto aziendale come documento di programmazione. Adesso l’atto è stato approvato e devo dire, con significative e positive innovazioni per il Cto. Ora è necessario lavorare affinché si crei un’integrazione fra il Cto e il Sirai e fra questi e il territorio».Il sindaco uscente Mauro Usai, dichiara che qualora l’atto aziendale dovesse rispecchiare le direttive della rete ospedaliera e se si riuscisse a mantenere funzionale il Pronto soccorso del Cto e gli interventi programmati venissero garantiti senza interruzioni, il documento rappresenterebbe un fattore positivo:

Mauro Us ai

«Utilizzo il condizionale - ammette Usai - Se al momento mancano gli anestesisti e non si garantiscono le operazioni nemmeno per cinque giorni a settimana, non capisco come si possa coprire il servizio per sette giorni su sette. L’auspicio è chiaramente che si trovi il personale sufficiente per poter rispettare quanto scritto nell’atto aziendale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata