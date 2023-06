«Vigileremo sui cantieri della Sp2» 

Aspettano tutti lo spartitraffico centrale, ma i lavori inizieranno a novembre. Stando a quanto programmato dall’amministrazione provinciale dovrebbero concludersi nei primi mesi del prossimo anno. Nel frattempo sono iniziati gli interventi per rifare l’asfalto nel tratto all’ingresso di Villamassargia.

I sindaci

«Tutti quanti auspichiamo che non ci siano interruzioni – commenta il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – non si può perdere altro tempo. Troppe le tragedie sono accadute sulla Provinciale 2. Ora basta. Questa volta i lavori devono andare spediti. Bisogna mettere in sicurezza la strada, una delle più importanti del Sulcis Iglesiente. I limiti di velocità rappresentano solo un primo intervento, ma c’è tanto da fare». La pensa nello stesso modo anche Mauro Usai, primo cittadino di Iglesias. «È una corsa contro il tempo – commenta – in qualche modo il nostro Comune ha contribuito ai lavori. Seicentomila euro stanziati dalla Provincia sono stati liberati grazie a un accordo con la nostra amministrazione. Si trattava di fondi di bilancio destinati alla scuola di piazza Collegio, l’ex ragioneria. Noi ci siamo ripresi la scuola e la Provincia ha svincolato i fondi per destinarli ai lavori sulla strada provinciale numero 2. Spero che i lavori continuino senza intoppi. Il fatto che siano iniziati rappresenta un buon segnale. Ora però bisogna proseguire».

La manutenzione

«I lavori sono iniziati in un momento particolare, ovvero all’inizio dlla stagione stiva. Questo comporterà sicuramente ulteriori disagi», commenta Simone Atzori, segretario della Cisl Trasporti per il Sulcis Iglesiente. «Abbiamo sempre seguito le vicende di questa strada – aggiunge – secondo noi è importante che in futuro passi all’Anas. Si pone infatti anche il problema della manutenzione una volta ultimati gli interventi. La Provincia sotto questo aspetto deve fare i conti con organici ridotti all’osso. Anche in occasione dell’ultimo incidente in cui hanno perso la vita due persone sono intervenuti operai e tecnici Anas. Nel frattempo non ci resta che aspettare la conclusione dei lavori». Anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori durente un convegno del Pd di Sant’Antioco ha parlato della Sp2: «Tutti eravamo a conoscenza della pericolosità e della necessità di intervenire su quella strada e ciò nonostante abbiamo aspettato tanto, troppo tempo».

